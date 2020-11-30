Злоумышленники украли 1400 метров электрокабеля в двух районах Триполи

Неизвестные похитили более тысячи метров электропровода, в результате чего два района столицы Ливии остались без электроснабжения.

Неизвестные похитили более тысячи метров электропровода, в результате чего два района столицы Ливии остались без электроснабжения.

По данным ливийской государственной компании General Electricity Company (GEC) злоумышленники украли 1,2 тысячи метров кабеля в районе Аль-Джафара и еще 200 метров — в Аль-Муркабе.

При этом подобные кражи происходят практически каждый день, что приводит к нарушению электроснабжения населенных пунктов Ливии. Компания GEC несет существенные убытки, сотрудники вынуждены ежедневно восстанавливать поврежденные линии электропередачи.

По данным Федерального агентства новостей, кражей электропроводов занимаются сирийские наемники, которые входят в бандформирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Боевики сдают украденный кабель на металлолом, чтобы получить деньги, которые им не выплачивают ПНС и Турция.