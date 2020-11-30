Министры обороны НАТО 1–2 декабря обсудят ракетный договор между РФ и США

Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию вокруг договора СНВ-3. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию вокруг договора СНВ-3. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, 1 и 2 декабря пройдет заседание совета НАТО на уровне министров обороны. В ходе заседания будет обсуждаться ситуация вокруг СНВ-3.

Стоит отметить, что в настоящее время между РФ и США действует договор СНВ-3. Данный документ регламентирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его действие истекает в 2021 году. Москва неоднократно заявляла о необходимости продления договора. Однако США настаивали на присоединении Китая к договору, а также требовали включить в соглашение ряд новых вооружений.