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15:00   30 Ноября 2020
Политика

Инаугурация новоизбранного президента Молдавии пройдет 24 декабря

Инаугурация новоизбранного президента Молдавии пройдет 24 декабря

Церемония инаугурации новоизбранного президента Молдавии пройдет 24 декабря.

Об этом сообщила победившая на выборах президента республики Майя Санду.

"Церемония инаугурации пройдет 24 декабря в здании Дворца республики. К сожалению, из-за пандемии число участников будет ограничено", — сказала она.

В результате проведенных президентских выборов она набрала 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона.

Санду уже сделала несколько заявлений о предстоящей работе на новой должности. В частности, она заявила, что Молдавия рассчитывает на хорошие отношения с Россией.

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#молдавия #санду #инаугурация

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