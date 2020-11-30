Еврокомиссия допустила использование вакцины "Спутник V" в Венгрии

Венгрия и другие страны ЕС могут использовать вакцину российского производства "Спутник V", заявили представители Еврокомиссии.

Венгрия и другие страны ЕС могут использовать вакцину российского производства "Спутник V", заявили представители Еврокомиссии.

Государства Евросоюза могут воспользоваться специальной процедурой одобрения для российской вакцины под свою ответственность. Такое заявление сделала Еврокомиссия в ответ на намерения Венгрии закупить вакцину российского производства "Спутник V". В Евросоюзе рассказали, что спецпроцедура одобрения возможна для стан-членов ЕС в чрезвычайных обстоятельствах.

Венгрия обязуется провести авторизацию российской вакцины и использовать ее только на внутреннем рынке. Вся ответственность за безопасность и эффективность вакцины Венгрия берет на себя. В ЕС уточнили, что вакцина "Спутник V" не выйдет в свободное распространение по странам союза.