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14:57   30 Ноября 2020
Общество

Еврокомиссия допустила использование вакцины "Спутник V" в Венгрии

Еврокомиссия допустила использование вакцины "Спутник V" в Венгрии

Венгрия и другие страны ЕС могут использовать вакцину российского производства "Спутник V", заявили представители Еврокомиссии.

Государства Евросоюза могут воспользоваться специальной процедурой одобрения для российской вакцины под свою ответственность. Такое заявление сделала Еврокомиссия в ответ на намерения Венгрии закупить вакцину российского производства "Спутник V". В Евросоюзе рассказали, что спецпроцедура одобрения возможна для стан-членов ЕС в чрезвычайных обстоятельствах.

Венгрия обязуется провести авторизацию российской вакцины и использовать ее только на внутреннем рынке. Вся ответственность за безопасность и эффективность вакцины Венгрия берет на себя. В ЕС уточнили, что вакцина "Спутник V" не выйдет в свободное распространение по странам союза.

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#евросоюз #вакцина #Спутник V

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