Политолог рассказал об опасности вывода российских миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы должны покинуть территорию непризнанной республики, считает Санду.

Приднестровье больше не нуждается в услугах российских миротворцев, считает избранный президент Молдавии Майя Санду. Она выступила за вывод из региона Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и всех военных ресурсов, которые с ней связаны.

«В Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны. Я продолжу обсуждать этот вопрос с руководством РФ», — заявила Санду.

Российские «голубые каски» лидер Молдавии хочет поменять на каски ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). По словам Санду, «опасности вооруженных столкновений в Приднестровье давно нет», а значит миротворческую операцию РФ нужно «трансформировать» в гражданскую ОБСЕ.

В Кремле на призыв Санду отреагировали настороженно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в случае вывода российских миротворцев из Приднестровья обстановка в регионе может дестабилизироваться. Он выразил надежду, что предложение Санду будет обсуждаться, а «резких движений» после этого не последует.

«Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации», — сообщил Песков.

Прямой угрозы дестабилизации в Приднестровье нет, но это не значит, что ОГРВ нужно уводить из региона, считает кандидат исторических наук, заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель. Скорее наоборот: если войска РФ покинут территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, то этот как раз послужит катализатором новых конфликтов.

«На данный момент обстановка в Приднестровье спокойная, выводить сегодня российских миротворцев оттуда, может быть, и не опасно. А завтра может опасно. Тот сценарий, который предлагает Санду, создаст условия для того, чтобы молдавская политическая элита могла применить различные способы давления на Приднестровье. Сейчас она ограничивается только экономическими рычагами. Вывод российских миротворцев оттуда позволит действовать силовым способом», — рассказал эксперт.

Позиция Кремля ясна: Россия не заинтересована в том, чтобы покидать регион, пусть и с «замороженным» конфликтом. Минувшие три десятилетия стабильности могут прерваться из-за проевропейских амбиций Санду, уверен Кандель. Ведь не секрет, что после ее избрания политический вектор Молдавии сдвигается к Европе.

Отсюда и желание Санду «заменить» россиян на наблюдателей из ОБСЕ. Тем самым лидер «Действия и солидарности» показала, с помощью каких инструментов она намерена давить на Россию, добавил историк.

«Со стороны Молдавии будут попытки надавить на Россию по линии ОБСЕ. Не столько от самой Санду, сколько от ее западных покровителей. Но никаких практических последствий от этого не будет. Это, в самом лучшем случае — предмет дипломатических баталий. А если проще – обычное популистское заявление. России такие маневры не нужны», — подытожил Кандель.

Российские солдаты находятся в Приднестровье с 1992 года. Тогда между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией возник конфликт, основанный на национальной почве, в том числе в связи с ущемлением русскоязычного населения. За несколько месяцев вооруженных столкновений погибло около 1000 человек, еще около 4500 получили ранения.

Затем в регион вошел миротворческий контингент России. С конца 1992 года Москва стала посредником в переговорах о статусе Приднестровья. Спустя год к мирному урегулированию подключилась ОБСЕ, а с 1995 года — Украина. В течение всех последующих лет конфликт не активизировался.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил уже бывшему президенту Молдавии Игорю Додону начать процесс утилизации боеприпасов в Колбасне, которые остались со времен конфликта 1992 года. В своих выступлениях Додон не раз положительно высказывался об этой инициативе, однако с того момента новостей о ликвидации 20 тысяч тонн оружия нет.