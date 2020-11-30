Вассерман рассказал, какое будущее ждет Украину с ее «вывихнутым сознанием»

Украину с ее «вывихнутым майданным сознанием» не ждет в будущем ничего хорошего. Экономика не сможет расти в сложившейся ситуации, а значит будет умирать. При этом террор будет продолжаться.

Журналист, телеведущий и политический аналитик Анатолий Вассерман в материале для телеканала РЕН ТВ рассказал, что в будущем ждет Украину с ее «вывихнутым майданным сознанием».

С 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, экс-президент Петр Порошенко в разы увеличил капитал за счет поставок бронетранспортеров и бронекатеров на развернутую под его руководством военную операцию против Донбасса. При этом "оружейный магнат" продолжает делать вид, что законно победил на выборах.

«Петр "говорящий с Байденом" Алексеевич Порошенко, похоже, обыгрывает Владимира "я вас посажу" Александровича Зеленского», — иронизирует Вассерман.

Политический консультант, ссылаясь на мнения коллег, пишет, что в сложившейся ситуации Порошенко с легкостью сможет совершить очередной переворот в свою пользу.

«Открытым текстом отмечаю: победитель выборов [2019 года Владимир] Зеленский не только не посадил проворовавшегося "Пороха", но сейчас ведет себя не лучше. Как же быстро казавшийся простым и понятным криворожский парень стал говорить передовицами из коллаборационистских газет времен немецкой оккупации», — отмечает журналист.

В поздравительной речи по случаю годовщины так называемой Революции достоинства Зеленский заявил, что главный успех Украины – это новое сознание украинцев. Комментируя это высказывание, Вассерман пояснил, что президент видит достижением Майдана «вывихнутые пропагандой мозги».

«Организатор убийства в Донбассе итальянского журналиста и сопровождавшего его переводчика из РФ Виталий Михайлович Марков, осужденный в Италии на двадцать четыре года, но выпущенный апелляционным судом под поручительство до нового рассмотрения дела, вернулся на службу в антидонбасскую террористическую группировку», — назвал аналитик символ этого «вывиха мозга».

Украину в будущем не ждет ничего хорошего — экономика не имеет возможности расти. Журналист считает, что страну с «майданутым сознанием» поджидает только террор.

«Пока шли бои вокруг Нагорного Карабаха, нацики предвкушали, как в Донбассе всех поубивают такими же турецкими беспилотниками. Крови они хотят пустить еще много. Вывихнутое сознание останется изнасилованным, пока реальность через боль и страдание не вернет его на место. Болезненная, но необходимая процедура», — заключает Вассерман.

Напомним: на минувшей неделе Украина отмечала седьмую годовщину начала протестных действий на площади Независимости (майдане Незалежности — укр.) в центре Киева. Спустя несколько месяцев протестов ситуация завершилась сменой власти в стране.

Луганская и Донецкая народные республики не согласились с госпереворотом и заявили о независимости. Новое правительство Украины под предводительством Порошенко начало военную операцию против Донбасса. За время военных действий, по официальным данным ООН, в регионе погибло более 13 тысяч человек.