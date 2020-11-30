Медиагруппа "Патриот" и "Владимирские ведомости" объявили о сотрудничестве

Официальными медиапартнерами 30 ноября стали Медиагруппа "Патриот" и издание "Владимирские ведомости".

Официальными медиапартнерами 30 ноября стали Медиагруппа "Патриот" и издание "Владимирские ведомости".

Организации имеют общую цель — трудиться на благо России и подавать информацию правдиво, заметил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. "Владимирские ведомости" являются главным областным изданием Владимира. В рамках сотрудничества планируется активный обмен контентом и информационное партнерство.

"Благодаря сотрудничеству с изданиями, входящими в Медиагруппу "Патриот", нам удастся рассказывать о происходящем в нашем регионе максимально качественно", — заявила главный редактор "Владимирских ведомостей" Юлия Гущина.

Обе медиакомпании планируют активно развивать общую деятельность. Продуктивная работа будет направлена на то, чтобы открыто освещать важнейшие события, происходящие на территории Российской Федерацией и во всем мире.