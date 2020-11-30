Минтруд РФ может начать администрирование семейной тематики

Минтруду РФ стоит передать полномочия по комплексному администрированию семейной тематики, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Минтруду РФ стоит передать полномочия по комплексному администрированию семейной тематики, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, Минтруд РФ нужно преобразовать в Министерство труда, соцзащиты и семейной политики, наделив дополнительными полномочиями. Министерство может достойно отработать все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда предложила выйти с соответствующим предложением и обсудить этот вопрос.