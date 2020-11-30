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14:40   30 Ноября 2020
Политика

Минтруд РФ может начать администрирование семейной тематики

Минтруд РФ может начать администрирование семейной тематики

Минтруду РФ стоит передать полномочия по комплексному администрированию семейной тематики, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, Минтруд РФ нужно преобразовать в Министерство труда, соцзащиты и семейной политики, наделив дополнительными полномочиями. Министерство может достойно отработать все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда предложила выйти с соответствующим предложением и обсудить этот вопрос.

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#россия #матвиенко #минтруд

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