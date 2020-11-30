Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:38   30 Ноября 2020
Политика

Четвертый раунд заседания малой группы ККС стартовал в Женеве

Четвертый раунд заседания малой группы ККС стартовал в Женеве

Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступила к четвертому раунду переговоров в рамках урегулирования кризиса в республике, пишет Федеральное агентство новостей.

Мероприятие проходит на территории штаб-квартиры ООН, которая расположена в Женеве. Переговоры продлятся до 4 декабря 2020 года. Участники намерены обсудить пути разрешения ситуации в Сирии.

Специальный посланник ООН по САР Гейд Педерсен ранее подчеркнул важность поддержки мирового сообщества. По его мнению, в этом случае переговоры могут привести к значительному прогрессу в политическом урегулировании сирийского кризиса.

Министерство иностранных дел Сирии назвало провокацией приезд государственного секретаря США Майка Помпео на Голанские высоты, передавал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #сар #ккс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров