Четвертый раунд заседания малой группы ККС стартовал в Женеве

Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступила к четвертому раунду переговоров в рамках урегулирования кризиса в республике, пишет Федеральное агентство новостей.

Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) приступила к четвертому раунду переговоров в рамках урегулирования кризиса в республике, пишет Федеральное агентство новостей.

Мероприятие проходит на территории штаб-квартиры ООН, которая расположена в Женеве. Переговоры продлятся до 4 декабря 2020 года. Участники намерены обсудить пути разрешения ситуации в Сирии.

Специальный посланник ООН по САР Гейд Педерсен ранее подчеркнул важность поддержки мирового сообщества. По его мнению, в этом случае переговоры могут привести к значительному прогрессу в политическом урегулировании сирийского кризиса.

Министерство иностранных дел Сирии назвало провокацией приезд государственного секретаря США Майка Помпео на Голанские высоты, передавал телеканал "360".