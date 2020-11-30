Президент Молдавии раскрыла план первого рабочего визита

Избранный президент Молдавии Майя Санду рассказала, куда поедет во время первого рабочего визита. Политик намерена поехать на Украину.

Избранный президент Молдавии Майя Санду рассказала, куда поедет во время первого рабочего визита. Политик намерена поехать на Украину.

Санду хочет посетить Киев в январе. Точную дату она пока не назвала. По ее словам, это будет ее первый визит в качестве президента.

Недавно политик сказала, что хочет сменить правительство премьер-министра Иона Кику. Она считает, что Молдавии нужны новые методы правления после ее избрания.

Майя Санду на президентских выборах получила более 57% голосов. Мандат действующего главы государства Игоря Додона истекает 23 декабря.