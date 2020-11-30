14:25 30 Ноября 2020Политика
Судно для подачи труб при достройке "СП-2" прибыло в Калининград
Вспомогательное судно "Иван Сидоренко", которое может быть задействовано при строительстве газопровода "Северный поток — 2", переместилось в Калининград.
Вспомогательное судно "Иван Сидоренко", которое может быть задействовано при строительстве газопровода "Северный поток — 2", переместилось в Калининград.
Портал MarineTraffic поздним вечером 29 ноября зафиксировал выход судна из порта Светлый. Корабль предназначен для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами, такими как трубы, топливо и цемент. Он построен в рамках договора.
Проект "Северный поток — 2" подразумевает прокладку двух ниток трубопровода из России в Германию через Балтийское море. Общая мощность сооружения составит 55 млрд кубометров газа в год.
Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в декабре, передавал телеканал "360".