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14:16   30 Ноября 2020
Происшествия

Экс-главу иркутского Минздрава задержали за аферу с масками

Экс-главу иркутского Минздрава задержали за аферу с масками

Бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву обвинили в крупном мошенничестве при закупке средств индивидуальной защиты. Ее задержание подтвердил СК.

Иркутские силовики провели обыски в квартире экс-главы регионального Минздрава и вызвали ее на допрос. Суд в ближайшее время изберет подозреваемой меру пресечения.

По версии обвинения, Наталия Ледяева, ее сын и другие лица похитили из бюджета города порядка 25 млн рублей, совершив махинации при поставке медицинских масок и респираторов. Следователи считают, что фигурантка, воспользовавшись своим служебным положением, взяла под личный контроль заключение министерством здравоохранения госконтракта, заведомо знав, что сын и другие аферисты не выполнят условия договора. По факту мошенничества завели уголовное дело. Фигурантке грозит до десяти лет тюремного заключения.

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#задержание #иркутская область #минздрав #Ледяева

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