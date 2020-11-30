Найден способ восстановить здоровье мышц человека

Ученые из Сингапура утверждают, что воздействие слабых магнитных волн положительно влияет на мышцы пожилых людей.

Ученые из Сингапура утверждают, что воздействие слабых магнитных волн положительно влияет на мышцы пожилых людей.

Эксперты из Национального университета Сингапура нашли полезные свойства магнитных волн. При небольшом воздействии они способны укрепить мышцы тела, сообщает портал МедикФорум.

В университете провели исследование реакции мышц на магнитные поля. Этим экспериментом руководил доцент Института инноваций и технологий здравоохранения NUS Альфредо Франко-Обрегон. Вместе с командой он нашел молекулу TRPC1, которая реагирует на магнитные поля так же, как при выполнении упражнений. Такое открытие поможет восстановить мышцы и улучшить здоровье физически слабых людей, тех, кто перенес операцию или вынужден вести малоподвижный образ жизни.

Ученые надеются, что такое открытие снизит использование лекарств от возрастных болезней, облегчит возможные побочные эффекты и положительно скажется на качестве жизни людей.