МИД РФ потребовал от Парижа проявить объективность в "нормандском формате"

Франция должна ответственно подходить к роли сопосредника в "нормандском формате". Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Франция должна ответственно подходить к роли сопосредника в "нормандском формате". Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Парижу стоит соблюдать принцип беспристрастности. Он обязан одинаково объективно относиться к Киеву, Донецку и Луганску. Российский МИД советует Франции в полной мере выполнять согласованный комплекс мер.

"Нормандская четверка" — группа лидеров России, Франции, Германии и Украины. Формат был создан для урегулирования ситуации в Донбассе.