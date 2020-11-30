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14:08   30 Ноября 2020
Политика

МИД РФ потребовал от Парижа проявить объективность в "нормандском формате"

МИД РФ потребовал от Парижа проявить объективность в "нормандском формате"

Франция должна ответственно подходить к роли сопосредника в "нормандском формате". Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Парижу стоит соблюдать принцип беспристрастности. Он обязан одинаково объективно относиться к Киеву, Донецку и Луганску. Российский МИД советует Франции в полной мере выполнять согласованный комплекс мер.

"Нормандская четверка" — группа лидеров России, Франции, Германии и Украины. Формат был создан для урегулирования ситуации в Донбассе.

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#франция #мид #нормандский формат

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