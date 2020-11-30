Партия Прилепина хочет мяса и крови в политике

Свое мнение, кроме писателя, высказали Николай Стариков, Николай Новичков и Анатолий Петрунин.

В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная подготовке партии «За правду» к участию в выборах в Государственную думу и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году.

Лидер движения Захар Прилепин признался, что за минувший год его команда совершила крайне увлекательное путешествие в мире российской политики, отметив, что ее представители все же не новички в деле.

«Нам сам бог велел идти на выборы в Госдуму», — подхватил пламенную речь Прилепина секретарь Центрального комитета партии Николай Новичков.

По его словам, в 2021 году в федеральный список кандидатов от «За правду» помимо Захара будут включены лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков и политолог Сергей Михеев.

«Для нас эти лидеры принципиальны, — подчеркнул Новичков. — Мы готовы вести переговоры с любой политической организацией и двигаться к тому, чтобы было сформировано левопатриотическое большинство».

Объединительная повестка будет обсуждаться на съезде партии в грядущую субботу, 5 декабря.

На вопросы журналистов о спонсировании избирательной кампании 2021 года партийцы заметили, что «вагонов» денег от Кремля не получают и получать не будут. На прошлых выборах «За правду» участвовала за счет народных пожертвований, как заверили организаторы. Ответственный за финансирование Александр Бабаков, по словам Новичкова, со своими задачами справляется хорошо.

Координатор партии в Петербурге Анатолий Петрунин также обратил внимание, что местное отделение «За правду» было организовано исключительно силами его членов. Николай Стариков, продолжая размышления о городе на Неве, высказался, что петербуржцы должны голосовать за тех, кто хочет видеть Россию такой же великой и еще более великой, чем она была в имперские и советские времена.

Прилепин отметил, что считает петербургское отделение сильным, назвал и «личные регионы», где в условиях приближающихся выборов чувствует себя спокойно: Рязанскую и Нижегородскую области.

«Мы определим те регионы, в которых будем рубиться до последнего», — пообещал писатель.

Секретарь ЦК партии Новичков обмолвился и про Новгородскую область, где отделение возглавляет 28-летняя журналистка Ульяна Стриж, которая сегодня отмечает день рождения. Доктор экономических наук уверен, что шансы победить бывшего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева на предстоящих выборах у девушки «огромные».

«Если мы проведем 25 сильных одномандатников, мы уже будем молодцы», — считает Николай Новичков.

И хотя основатель партии Захар Прилепин убежден, что две трети России разделяет его повестку, все же переживает, что пока не все услышали про существование «За правду». К тому же не особенно рад перспективе дистанционной предвыборной кампании из-за COVID-19. Даже во время онлайн-конференции писатель признался, что ему «странновато» разговаривать с пустыми стульями.

«Я за прямое личное противостояние с любыми нашими оппонентами, — уточнил Прилепин. — Давайте встречаться. И люди пусть выбирают правоту по тому количеству доводов, которые мы готовы предъявить, по фактуре, по подаче».

Эфемерная борьба, по мнению общественного деятеля, лишает политику «естества, вещества, мяса, кровотока», поэтому он втайне надеется, что партиям позволят встретиться лицом к лицу, «сняв забрала». Но и к наихудшему сценарию команда Прилепина приспособится.

«Мы молодые, бодрые и полные сил», — декларирует спикер.

Прилепин также прокомментировал победу «подставной» уборщицы на выборах главы поселения в Костромской области. Теперь неожиданно победившей женщине предлагают выдвигаться в Госдуму (от партии «За правду» по этому региону будет выступать известный в Костроме детский врач). По словам публициста, это показывает степень раздражения и усталости народа от отсутствия реальной конкуренции в политике. По традиции, борец «За правду» призвал Дудя и Собчак выходить с ним на открытое соревнование, закончив на том, что Россия не должна превращаться в Америку.