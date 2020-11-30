Кедми рассказал о роли РФ в случае открытого противостояния США и Ирана

Действующий президент США Дональд Трамп вполне способен нанести удар по иранским ядерным объектам, считает израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Действующий президент США Дональд Трамп вполне способен нанести удар по иранским ядерным объектам, считает израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми. Такой шаг возможен и в свете того, что республиканец может покинуть место главы страны через полтора месяца.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» специалист порассуждал, какую роль может сыграть Россия в гипотетическом военном конфликте между Ираном и США. Если американские военные разбомбят ядерные объекты исламской республики, мир окажется на пороге новой войны.

«Я все больше убеждаюсь: все, что в ближайшее время произойдет или не произойдет, кроме Ирана, вне США, — это зависит от России», — подчеркнул эксперт.

По его словам, русские обладают в мире достаточной силой и политическим весом, чтобы оказывать влияние на обстановку в разных точках планеты. Но в то же время, трудно предсказать, будет ли Москва использовать свое влияние в каждом конкретном случае.

В заключение беседы Кедми отметил, что возможный удар Соединенных Штатов Америки по Ирану – это единственная реальная опасность на ближайшие пять лет. Других кризисных точек израильский эксперт пока не видит.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, однако окончательные итоги не подведены до сих пор. Кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил о победе и уже начал делать назначения на ключевые посты в будущей администрации. Однако действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп не соглашается признать поражение и угрожает через суд признать недействительными итоги подсчета голосов в ряде колеблющихся штатов.

На минувшей неделе Трамп отдал своей администрации распоряжение начать готовиться к передаче власти. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января 2021 года.