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14:54   30 Ноября 2020
Россия

«Это другое». Коммунисты призвали арестовать Собчак, но не трогать Басту

«Это другое». Коммунисты призвали арестовать Собчак, но не трогать Басту

Партия «Коммунисты России» призвала арестовать Ксению Собчак за ковид-диссиденство. Левые силы возмутились тем, что известная телеведущая и блогер с многомиллионной аудиторией подписчиков 29 ноября посетила спектакль «Братья Карамазовы» в МДТ — театр Европы в Петербурге и выложила фото без маски.

Светская львица поделилась снимком из театра, похвалила постановку и указала на то, что в зале не было свободных мест. При этом ни у Собчак, ни у ее спутников на фото нет средств индивидуальной защиты.

Глава петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович непреклонен в убеждении, что Собчак должна понести наказание за свое поведение.

«Собчак как зритель туда пришла и что она делает. Она публично в своем СМИ, с учетом ее популярности, она говорит, что Петербург — это город ковид-диссидентства, я сама переболела, могу делать что хочу. Это уже ее действие и призывы. Если вы помните, у нас еще весной были приняты законы, о том, что за фейковые новости о коронавирусе и призывы грозит административная и уголовная ответственность», — возмутился Малинкович в беседе с «Политикой Сегодня».

«Это другое». Коммунисты призвали арестовать Собчак, но не трогать Басту

Посещение Петербурга Собчак стало не единственной темой, которую освещала пресса и обсуждали в соцсетях. 27-го и 28-го ноября проходил концерт рэпера Басты. На площадке «Ледового», который вмещает около 12 тысяч зрителей, был аншлаг, судя по опубликованным фото. При этом поклонники артиста не соблюдали социальную дистанцию и не закрывали лица масками.

По мнению Малинковича, разница между двумя мероприятиями колоссальная. Собчак должна нести ответственность за свои призывы, а в случае с выступлением Басты ответственность должны нести организаторы его концерта.

«Закрывать надо обе площадки, но привлекать к ответственности административной, а лучше к уголовной, надо именно Собчак. Она туда пришла, ну не соблюдала она меры, как сейчас многие делают. Но она публичный человек и, обладая своими возможностями, как телеведущая, но самое главное у нее подписчиком миллионы, она начинает агитировать. Я не думаю, что это делал Баста», — объяснил Малинкович.

«Это другое». Коммунисты призвали арестовать Собчак, но не трогать Басту

Напомним, с 28-го октября Роспотребнадзор обязал жителей и гостей Петербурга носить маски во всех общественных местах, включая транспорт. За нарушение использования СИЗ штраф составляет 4 тыс. рублей. 

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