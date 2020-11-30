«Это другое». Коммунисты призвали арестовать Собчак, но не трогать Басту

Левые силы возмутились отсутствием маски на фото светской львицы.

Партия «Коммунисты России» призвала арестовать Ксению Собчак за ковид-диссиденство. Левые силы возмутились тем, что известная телеведущая и блогер с многомиллионной аудиторией подписчиков 29 ноября посетила спектакль «Братья Карамазовы» в МДТ — театр Европы в Петербурге и выложила фото без маски.

Светская львица поделилась снимком из театра, похвалила постановку и указала на то, что в зале не было свободных мест. При этом ни у Собчак, ни у ее спутников на фото нет средств индивидуальной защиты.

Глава петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович непреклонен в убеждении, что Собчак должна понести наказание за свое поведение.

«Собчак как зритель туда пришла и что она делает. Она публично в своем СМИ, с учетом ее популярности, она говорит, что Петербург — это город ковид-диссидентства, я сама переболела, могу делать что хочу. Это уже ее действие и призывы. Если вы помните, у нас еще весной были приняты законы, о том, что за фейковые новости о коронавирусе и призывы грозит административная и уголовная ответственность», — возмутился Малинкович в беседе с «Политикой Сегодня».

Посещение Петербурга Собчак стало не единственной темой, которую освещала пресса и обсуждали в соцсетях. 27-го и 28-го ноября проходил концерт рэпера Басты. На площадке «Ледового», который вмещает около 12 тысяч зрителей, был аншлаг, судя по опубликованным фото. При этом поклонники артиста не соблюдали социальную дистанцию и не закрывали лица масками.

По мнению Малинковича, разница между двумя мероприятиями колоссальная. Собчак должна нести ответственность за свои призывы, а в случае с выступлением Басты ответственность должны нести организаторы его концерта.

«Закрывать надо обе площадки, но привлекать к ответственности административной, а лучше к уголовной, надо именно Собчак. Она туда пришла, ну не соблюдала она меры, как сейчас многие делают. Но она публичный человек и, обладая своими возможностями, как телеведущая, но самое главное у нее подписчиком миллионы, она начинает агитировать. Я не думаю, что это делал Баста», — объяснил Малинкович.

Напомним, с 28-го октября Роспотребнадзор обязал жителей и гостей Петербурга носить маски во всех общественных местах, включая транспорт. За нарушение использования СИЗ штраф составляет 4 тыс. рублей.