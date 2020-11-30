Британских борцов с исламизмом переключили на «российские фейки» о вакцинах

Британское спецподразделение начинает борьбу против дезинформации о вакцинах со стороны некоторых государств, включая Россию.

Власти Великобритании ждут, что ряд государств, включая Россию, могут запустить кампанию по дискредитации вакцин от коронавируса. На борьбу с подобными явлениями Минобороны направило элитное подразделение Королевских Вооруженных сил, сообщает The Sunday Times.

Как утверждает издание, военнослужащие уже начали отслеживать публикации в интернете о пандемии. Кроме того, спецподразделение собирает сведения о «дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию», говорится в статье.

Такими методами Великобритания еще раз подтверждает свою ведущую роль в разжигании информационной войны против России, полагает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он напомнил, что это уже не первое заявление подобного рода со стороны британских политиков, общественных деятелей или журналистов. На протяжении всего «коронакризиса» Лондон активно атаковал Москву фейковой информацией, направленной на дискредитацию нашей страны, констатировал политолог.

«На самом деле, это не удивительно абсолютно. Потому что на протяжении достаточно длительного периода, особенно последних двух лет, идет безудержная информационная война, развязанная Британией и США против нашей страны. Британия в этой войне играет далеко не самую последнюю роль, а, скорее, роль авангарда в нанесении информационных ударов по России. Эта кампания целенаправленна, включает в себя множество элементов», — считает собеседник «Политики Сегодня».

По мнению Шаповалова, именно Россия сегодня признается лидером в борьбе с коронавирусом. В свою очередь, система здравоохранения Великобритании попросту не выдерживает критики, полагает собеседник ПС.

«В России есть три собственных вакцины разной стадии подготовки, одна из которых зарегистрирована первой в мире. Несмотря на то, что Британия достаточно красиво себя позиционирует в качестве страны, имеет высокий уровень развития здравоохранения, научный потенциал, факт остается фактом», — не сомневается эксперт.

Политолог добавил, что британским властям следует куда больше внимания уделять защите граждан собственной страны, а не борьбе с «мифическими противниками».

«Действия правительства демонстрируют поразительное отсутствие стабильности и стратегического мышления. Мы видим постоянные шараханья из стороны в сторону, принятие неоправданных решений. Британские ученые трудятся в направлении вакцины, но успехи достаточно скромные. Все усилия правительства, британских политиков, экспертов и военных в том числе должны быть направлены на более эффективное обеспечение собственных граждан средствами защиты», — выразил мнение собеседник издания.

Вместо этого Великобритания использует коронавирус в качестве очередного предлога, чтобы дискредитировать Россию, продолжил Шаповалов. Однако политолог уверен, что ни к чему хорошему такая тактика привести не может.

«Британия использует нынешнюю ситуацию для очередного залпа информационной войны против России, что, конечно, производит удручающе впечатление. Потому что весь мир ждет вакцин, и, наоборот, нужно объединять усилия, научные производства, выстраивать единую позицию, чтобы помочь всем странам и народам мира, а Британия демонстрирует эгоизм», — посетовал эксперт.

На борьбу с дезинформацией Британия кинула специалистов спецслужбы электронной разведки. Помимо них будет задействовано большое количество военнослужащих. Все они относятся к 77-й бригаде сухопутных сил Великобритании, которая также оказывала содействие при борьбе с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).

Отмечается, что такие активные меры вызваны нежеланием значительного количества британцев вакцинироваться от коронавируса. Так, около трети местных жителей либо совершенно точно не собираются делать прививку, либо сомневаются.

На днях стало известно, что британские власти могут одобрить использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. По сведениям The Sunday Times, вакцинация может начаться с 7 декабря. В первую очередь привьют врачей и лиц пожилого возраста, проживающих в домах престарелых. Большая часть населения получит вакцину к апрелю 2021 года.

По данным на 30 ноября от коронавируса в Великобритании умерли более 58 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Общее число заболевших инфекцией превысило 1,6 млн.