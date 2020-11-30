Разведка Ирана обладает информацией об организаторах убийства Фахризаде

Спецслужбы Ирана получили информацию об организаторах убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

Спецслужбы Ирана получили информацию об организаторах убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

По словам главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, установлен организатор убийства Фахризаде. Он также добавил, что к покушению на иранского ученого причастна израильская разведка "Моссад".

"Это была сложная операция, на месте покушения никого не было. В то же время нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое", — сказал Шамхани.

Стоит отметить, что Фахризаде являлся одним из основателей иранской ядерной программы. Ученый был убит 27 ноября при выезде из города Ростамкола, который расположен на севере Ирана.