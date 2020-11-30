13:19 30 Ноября 2020Политика
РФ не оставила без внимания возможное возвращение Псаки в Белый дом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-главы пресс-службы Госдепартамента США Дженнифер Псаки в Белый дом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-главы пресс-службы Госдепартамента США Дженнифер Псаки в Белый дом.
Кадровые решения Вашингтона не имеют отношения к Кремлю, сказал Песков. По его мнению, пресс-секретарь не формирует внешнюю политику государства. Этим должен заниматься президент.
Намерение назначить Псаки в Белый дом озвучил кандидат в президенты США Джо Байден. Это случится, если он выиграет выборы.