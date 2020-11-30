РФ не оставила без внимания возможное возвращение Псаки в Белый дом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-главы пресс-службы Госдепартамента США Дженнифер Псаки в Белый дом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-главы пресс-службы Госдепартамента США Дженнифер Псаки в Белый дом.

Кадровые решения Вашингтона не имеют отношения к Кремлю, сказал Песков. По его мнению, пресс-секретарь не формирует внешнюю политику государства. Этим должен заниматься президент.

Намерение назначить Псаки в Белый дом озвучил кандидат в президенты США Джо Байден. Это случится, если он выиграет выборы.