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13:15   30 Ноября 2020
Политика

Слова Санду о миротворцах в Приднестровье прокомментировали в Кремле

Слова Санду о миротворцах в Приднестровье прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею избранного президента Молдавии Майи Санду о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ.

По его словам, подобные действия не обсуждались с Москвой. Песков добавил, что попытка изменения статуса в Приднестровье может дестабилизировать ситуацию. Россия надеется, что по теме миротворцев в республике не будет резких движений, добавил государственный деятель.

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