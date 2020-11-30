Слова Санду о миротворцах в Приднестровье прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею избранного президента Молдавии Майи Санду о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею избранного президента Молдавии Майи Санду о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ.

По его словам, подобные действия не обсуждались с Москвой. Песков добавил, что попытка изменения статуса в Приднестровье может дестабилизировать ситуацию. Россия надеется, что по теме миротворцев в республике не будет резких движений, добавил государственный деятель.