Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин прибудет в Тобольск 1 декабря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин прибудет в Тобольск 1 декабря.

Владимир Путин намерен провести большое онлайн-совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в регионе.

Информация о том, что президент прибудет в Тюменскую область, впервые прозвучала в эфире канала "Россия-1" 29 ноября. Президент займется вопросами нефтехимии, среди которых главный —добавленная стоимость. Он также планирует посетить церемонию открытия завода "Запсибнефтехим" и строящийся аэропорт.