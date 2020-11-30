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13:11   30 Ноября 2020
Политика

Путин прибудет в Тобольск 1 декабря

Путин прибудет в Тобольск 1 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин прибудет в Тобольск 1 декабря.

Владимир Путин намерен провести большое онлайн-совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в регионе.

Информация о том, что президент прибудет в Тюменскую область, впервые прозвучала в эфире канала "Россия-1" 29 ноября. Президент займется вопросами нефтехимии, среди которых главный —добавленная стоимость. Он также планирует посетить церемонию открытия завода "Запсибнефтехим" и строящийся аэропорт.

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#путин #тюменская область #Запсибнефтехим

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