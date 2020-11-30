Власти РФ пока не планируют строить мост на Сахалин

Строительство моста на остров Сахалин будет целесообразно только в одном случае. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Строительство моста на остров Сахалин будет целесообразно только в одном случае. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономическая выгода появится только в том случае, если путепровод будет наполнен грузопотоками. Пока речи об этом не идет. Песков отметил, что у российских властей пока нет планов о строительстве моста.

Вопрос о строительстве пути на Сахалин был поднят в 2018 году. Инициативу разработать план проекта выдвинул президент России Владимир Путин.