13:08 30 Ноября 2020Политика
Власти РФ пока не планируют строить мост на Сахалин
Строительство моста на остров Сахалин будет целесообразно только в одном случае. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Строительство моста на остров Сахалин будет целесообразно только в одном случае. Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экономическая выгода появится только в том случае, если путепровод будет наполнен грузопотоками. Пока речи об этом не идет. Песков отметил, что у российских властей пока нет планов о строительстве моста.
Вопрос о строительстве пути на Сахалин был поднят в 2018 году. Инициативу разработать план проекта выдвинул президент России Владимир Путин.