Тупик в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе вызван правовым вакуумом. Такую точку зрения выразил политолог Дмитрий Родионов.

Тупик в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе вызван правовым вакуумом. Такую точку зрения выразил политолог Дмитрий Родионов.

Политолог обратил внимание, что ни Россия, ни республики Донбасса формально не являются сторонами переговоров. По его мнению, диалог зашел в тупик в самом начале.

"Ошибкой было невключение республик в группу и постановка подписей Александра Захарченко и Игоря Плотницкого (представителей ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) под минским протоколом без указания должностей", — объяснил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Представители Донецкой и Луганской народных республик в ходе последнего заседания контактной группы по Донбассу предложили вариант действий, при котором они бы смогли получить ряд полномочий до 2050 года. Однако киевская делегация потребовала представить документ от имени Москвы.

Украинская телеведущая Снежана Егорова осудила политику Киева в Донбассе, передавал телеканал "360".