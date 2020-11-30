Защита Сафронова предоставила суду доказательства его невиновности

Москва. 30 ноября. Адвокат Сафронова отвергает все обвинения в госизмене и настаивает на том, что уголовное дело связано с журналистской деятельностью обвиняемого.

Москва. 30 ноября. Адвокат Сафронова отвергает все обвинения в госизмене и настаивает на том, что уголовное дело связано с журналистской деятельностью обвиняемого.

Адвокат обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что защита располагает сведениями, подтверждающими его невиновность. Все материалы в ходе заседания были переданы суду, сообщает ТАСС.

По словам юриста, в представленных в суде материалах дела нет никаких статей и публикаций Сафронова. Адвокат заявляет, что уголовное дело связано с журналистской деятельностью обвиняемого, и связывает его с одной из статей, написанной его подзащитным в 2017 году.

Сафронов был задержан 7 июля. Следствие утверждает, что Сафронов передавал секретные данные о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.

Согласно вынесенному сегодня судебному решению, обвиняемый в госизмене Сафронов останется под арестом до марта 2021 года, сообщал ФАН.