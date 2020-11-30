Санду призвала изменить формат миротворческой миссии в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что формат миротворческой миссии в Приднестровье должен быть изменен.

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что формат миротворческой миссии в Приднестровье должен быть изменен.

По ее словам, из Приднестровья должны быть выведены российские военные, которые задействованы в миротворческой миссии в регионе. При этом сама миссия должна быть трансформирована в гражданскую под эгидой ОБСЕ.

Стоит отметить, что Санду не первый делает подобные заявления. Ранее она выразила уверенность, что для решения конфликта в Приднестровье из региона должны быть выведены российские миротворцы. Позднее в МИД РФ выразили уверенность, что подобные заявления подрывают процесс урегулирования в регионе.