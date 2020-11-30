Абзалов: Украина поможет Байдену использовать козыри в антироссийской игре

Кто бы ни занял пост президента США, санкционная политика и давление на Россию не прекратятся, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Кто бы ни занял пост президента США на следующие четыре года, санкционная политика и давление на Россию не прекратятся, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Политолог напомнил, что кандидат на пост от Демократической партии Джо Байден уже обещал, что в случае победы он будет вводить против РФ новые ограничительные меры. И это несмотря на заявления помощника нынешнего президента США по безопасности Роберта О’Брайена о том, что Вашингтон исчерпал все возможности для введения новых антироссийских санкций.

Серьезной проблемой могут стать, например, персональные ограничения американцев против крупных российских компаний и отдельных предпринимателей. Так, Белый дом способен ограничить доступ ВТБ или Сбербанка к внешнему финансированию, предупреждает политолог в интервью изданию «Украина.ру».

«Ситуация, при которой американские коллеги не будут признавать российские парламентские выборы в следующем году, не только по причине Крыма и Севастополя, также очень вероятна. То есть для внутренней политики РФ приход демократов будет отдельным направлением», — добавил Абзалов.

Политолог назвал очевидным, что приход Байдена к власти осложнит ситуацию на Украине.

«Речь идет о различных провокациях в отношениях с Москвой. Все это будет активизировано с вытекающими последствиями», — заявил эксперт.

При этом глава Центра считает, что чем больше в отношении Байдена будет выдвигаться обвинений в связях с Москвой, тем больше санкций новый президент США будет вводить против Москвы. Аналогичная ситуация была и с нынешним лидером Штатов Дональдом Трампом, напомнил Абзалов.