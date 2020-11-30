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12:51   30 Ноября 2020
Армия

Ереван озадачен затягиванием Азербайджаном процесса обмена пленными

Ереван озадачен затягиванием Азербайджаном процесса обмена пленными

Вице-спикер Армении выразила недовольство тем, что Баку затягивает процесс обмена военнопленными.

Азербайджан искусственно затягивает начало обмена пленными, убеждена вице-спикер Армении на Парламентской Ассамблее организации договора о коллективной безопасности Лена Назарян. Она заявила, что этот вопрос требует немедленного решения.

Стоит отметить, что 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

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#азербайджан #армения #обмен #пленные

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