Ереван озадачен затягиванием Азербайджаном процесса обмена пленными

Вице-спикер Армении выразила недовольство тем, что Баку затягивает процесс обмена военнопленными.

Вице-спикер Армении выразила недовольство тем, что Баку затягивает процесс обмена военнопленными.

Азербайджан искусственно затягивает начало обмена пленными, убеждена вице-спикер Армении на Парламентской Ассамблее организации договора о коллективной безопасности Лена Назарян. Она заявила, что этот вопрос требует немедленного решения.

Стоит отметить, что 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.