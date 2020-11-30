Избранный президент Молдавии рассчитывает на хорошие отношения с Россией

Молдавия должна установить хорошие отношения с Россией. Такое заявление сделала новоизбранный президент республики Майя Санду.

Молдавия должна установить хорошие отношения с Россией. Такое заявление сделала новоизбранный президент республики Майя Санду.

Ранее она заявляла о намерении восстановить экспорт некоторых товаров в Россию.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной", – сказала она на пресс-конференции.

Санду заявила о готовности встречаться с представителями России для обсуждения вопросов взаимодействия между странами.