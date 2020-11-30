Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов останется в СИЗО до марта

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова в СИЗО. Адвокат задержанного утверждает, что у него есть свидетельства его невиновности.

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова в СИЗО. Адвокат задержанного утверждает, что у него есть свидетельства его невиновности.

Мосгорсуд продлил до декабря арест обвиняемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА Новости.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с секретностью информации, содержащейся в деле. Слушателей допустили на оглашение решения ведомства.

Сафронова задержали 7 июля. По распоряжению суда он был взят под стражу в тот же день. По данным следствия, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО.

Адвокат обвиняемого заявлял, что следователи подозревают Сафронова в сотрудничестве с чешскими спецслужбами с 2012 года. Речь идет о передаче в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для африканских стран, конечными получателями секретных сведений были Соединенные Штаты Америки. Бывший журналист не признает своей вины.