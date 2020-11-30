Как Украина подстрекает США к санкциям против «Северного потока — 2»

Экономические ограничения против российско-германского проекта возникли не без участия Киева.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) вышла на украинский след санкций Вашингтона против «Северного потока — 2» (СП-2). В течение четырех лет лоббисты Киева подсказывали американскому Сенату и администрации президента Дональда Трампа, с какой стороны подступиться к российскому газопроводу, чтобы затормозить его строительство.

Сейчас американцы готовят еще один пакет санкций, который станет «последним гвоздем в крышку гроба» СП-2, пишет WSJ. К нему чиновники из Украины тоже приложили руку, поэтому и чувствуют себя сейчас «на грани успеха».

Главными заговорщиками против проекта «Газпрома», по версии газеты, оказались зампред Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко (которого WSJ называют «сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны») и Вадим Гламаздин, курирующий в украинском «Нафтогазе» вопросы взаимодействия компании с властями.

Обработку американских политиков Харченко и Гламаздин начали в 2016 году. Тогда они написали письма министру финансов Стиву Мнучину и Рексу Тиллерсону (тогдашнему госсекретарю США) с предложением «дружить против» российского трубопровода. Ответа не последовало. Украинцы снизили планку и связались с Даниэлем Вайдичем. Он работал в комитете Сената по международным отношениям и готовил санкции против РФ в 2014 году.

Помимо Вайдича лоббисты пошли на контакт с сенатором от Демократической партии США Джиной Шахин и сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Вместе они размышляли об экономических ограничениях против «Северного потока — 2», пока в 2018 году Гламаздин и Харченко не нашли у проекта «слабое место».

С помощью аналитиков из Украины и одного разговорчивого московского эксперта (имя не называется) они узнали, что у России нет судов, которые могут прокладывать трубы нужного диаметра. Такой инсайд сыграл Киеву и Вашингтону на руку: в конце 2019 года в США приняли новый оборонный бюджет, где уже были прописаны санкции против некоторых компаний, участвующих в строительстве СП-2.

Одной из них была швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой газопровода. Она увела свои суда с места реализации проекта, как того требовала юстиция США. Именно с того момента строительство «Северного потока — 2» остановилось и не возобновляется до сих пор.

С ролью «советника» кураторов из Вашингтона Украина действительно справилась отлично, считает генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов. Американские чиновники, слабо разбирающиеся в технических деталях российского трубопровода, вполне могли прислушиваться к своим источникам в Киеве, которые «диагностировали» слабые места СП-2.

«В таких геополитических войнах, где нужно учитывать много факторов, странам действительно нужны авангардные представители, знающие дело до деталей. Украина в этом случае выступает лучшим советником для США, но не играет главную роль. Киев потеряет много денег от транзита газа, если СП-2 достроят. При этом назвать украинцев сильным игроками на этом поле не могу, у страны нет ни денег, ни ресурсов для борьбы с Россией. Поэтому действуют чужими руками, подкидывая советы США», — объяснил Маркелов.

По мнению эксперта, работать с американцами Украине более выгодно, чем искать поддержки в Европе. «Северный поток — 2» максимально невыгоден как раз американцам, которые могут потерять доходы от своего сжиженного природного газа, поставляемого в Европу. WSJ пишет, что новые экономические ограничения могут принять до конца 2020 года.

У России есть судно-трубоукладчик «Академик Черский», но его нужно переоборудовать: корабль не приспособлен для прокладки труб нужного диаметра. На это и будут направлены новые американские санкции: они коснутся предприятий, которые занимаются подобным переформатированием судов. Также в санкционный список добавят компании, ответственные за тестирование, сертификацию и инспектирование трубопровода.

Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что строительство «Северного потока – 2» возобновится в декабре этого года. Речь идет об укладке отрезка в два с половиной километра на каждой из ниток газопровода. Сейчас проект окончен на 90%.