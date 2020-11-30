На кубанском кладбище нашли тайник с "коррупционными" миллионами

Оперативники ФСБ и сотрудники СК обнаружили на кладбище в Краснодаре тайник. В нем лежали 50 млн рублей.

Оперативники ФСБ и сотрудники СК обнаружили на кладбище в Краснодаре тайник. В нем лежали 50 млн рублей.

Находка была сделана в рамках расследования дела о коррупции, в котором фигурирует замначальника электросетевой компании. В правоохранительных органах считают, что найденные деньги фигурант мог "заработать" преступным путем, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Замдиректора компании подозревается в посредничестве при даче взятки в 10 млн рублей. Оперативники в ходе обысков изъяли у фигуранта десять дорогих часов, 100 тысяч долларов и 20 млн рублей.