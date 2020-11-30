Власти САР добиваются бесперебойной работы школ и вузов на фоне пандемии

Сирийские власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений, говорится в материале Федерального агентства новостей.

Сирийские власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы образовательных учреждений, говорится в материале Федерального агентства новостей.

Министр образования Сирии Дарем Табба принял участие в заседании Народного совета республики. Мероприятие посвящено борьбе с распространением коронавируса среди студентов и развитию учебного процесса. Табба отметил, что ведомство работает над профилактикой COVID-19.

"Были созданы надежные программы непрерывного образования для наших граждан. Поэтому даже в условиях коронавирусных ограничений мы можем давать знания студентам", — сказал министр.

Глава Минобразования САР обратил внимание на проделанную работу по возобновлению деятельности школ и вузов. Большое внимание уделялось переподготовке преподавательского состава.

Культурные деятели обратились в ЮНЕСКО во избежание повторения судьбы сирийской Пальмиры в Нагорном Карабахе, передавал телеканал "360".