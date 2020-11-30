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11:56   30 Ноября 2020
Происшествия

Стало известно происхождение оружия, которым был убит иранский ученый

Стало известно происхождение оружия, которым был убит иранский ученый

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в Иране при помощи оружия, произведенного в Израиле.

Как сообщают СМИ, об этом стало известно после детального обследования места, где произошел теракт.

"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", — говорится в обнародованном сообщении.

Ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате получения серьезных ранений. Он был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана.

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#иран #теракт #ученый

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