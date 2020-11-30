11:56 30 Ноября 2020Происшествия
Стало известно происхождение оружия, которым был убит иранский ученый
Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в Иране при помощи оружия, произведенного в Израиле.
Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в Иране при помощи оружия, произведенного в Израиле.
Как сообщают СМИ, об этом стало известно после детального обследования места, где произошел теракт.
"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", — говорится в обнародованном сообщении.
Ученый Мохсен Фахризаде погиб в результате получения серьезных ранений. Он был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана.