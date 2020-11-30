Президент Украины разочаровал избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал население страны и потерял избирателей, заявил публицист Виталий Тепикин.

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал население страны и потерял избирателей, заявил публицист Виталий Тепикин.

По его словам, шансы украинского лидера на переизбрание стремительно падают. Согласно результатам общественных опросов, порядка 39% украинцев сейчас поддерживают Зеленского, хотя в 2019 году он имел поддержку 73% избирателей.

Зеленский обещал повысить уровень жизни украинцев и решить ситуацию в Донбассе, однако ни одно обещание не было выполнено, рассуждает Тепикин в беседе с Медиагруппой "Патриот". Украинский лидер продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко, хотя не раз публично критиковал бывшего главу государства.

Сумма внешнего долга Украины растет, в стране нет новой инфраструктуры, нет снижения цен, нет роста зарплат, подчеркнул Тепкин. Люди разочарованы в Зеленском, поэтому его шансы на переизбрание невысоки, резюмировал эксперт.

Ранее телеканал "360" писал, что украинская актриса осудила политику Киева в Донбассе.