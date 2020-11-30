Прилепин заявил о готовности принять «Справедливую Россию» в партию «За Правду»

Публицист высказался о готовности объединять вокруг себя реальные политические силы.

Источник в руководстве партии «Справедливая Россия» рассказал «Ведомостям», что к выборам в Госдуму администрация президента якобы инициирует объединение малых партий под эгидой фракции Сергея Миронова. По словам собеседника издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря, а присоединятся к эсерам «Родина», партия Захара Прилепина «За правду» и «Патриоты России».

Прилепин в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» объединение с эсерами допустил, правда, по другому сценарию.

«Мы готовы объединять вокруг себя все реальные и здравые силы. Чем и занимаемся», — отметил писатель.

При этом Прилепин подчеркнул, что с Мироновым в последнее время не встречался, но открыт для диалога со всеми, кто разделяет его взгляды. К слову, медалью «За правду» политический и общественный деятель на минувшей неделе наградил экс-сотрудника АНБ и ЦРУ США Эдварда Сноудена.

Ранее ПС опубликовала три части большого интервью с Захаром Прилепиным, где он рассказал, как планирует привлекать в партию молодежь, что думает о харассменте и когда в мире закончится война.