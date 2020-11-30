Орбакайте опубликовала детское фото с Пугачевой и растрогала фанатов

Певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram редкой черно-белой фотографией с матерью Аллой Пугачевой.

Певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram редкой черно-белой фотографией с матерью Аллой Пугачевой.

На странице знаменитости в Instagram появился архивный снимок. На кадрах Орбакайте стоит рядом с матерью, которая обнимает ее за талию. Подписчики Орбакайте отметили проницательные глаза ее родительницы и легкую улыбку.

"Мама, мамочка, мамуля!" — трогательно подписала снимок певица.

Пугачева не оставила без внимания пост дочери. Она выразила любовь к своему старшему ребенку в комментариях. Фолловеры написали, что певицы очень красивые.

"Красавицы!"; "Какие вы красивые"; "Уникальная Алла Борисовна, талантище", — заметили подписчики.

Орбакайте опубликовала снимок с Пугачевой в День матери. Таким образом звезда решила поздравить родственницу с праздником.