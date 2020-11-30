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11:08   30 Ноября 2020
Политика

МИД Китая сообщил о введении санкций против американских чиновников

МИД Китая сообщил о введении санкций против американских чиновников

Пекин введет ограничения в отношении четырех официальных лиц США. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Представители китайского внешнеполитического ведомства отметили, что это решение связано с позицией Вашингтона по Гонконгу. В министерстве считают, что действия США являются серьезным нарушением международного права.

Соединенные Штаты ранее применили санкции по отношению к четырем китайским чиновникам в связи с гонконгским вопросом. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала меры Вашингтона грубым вмешательством во внутренние дела страны.

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