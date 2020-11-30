Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:06   30 Ноября 2020
Политика

Украинский журналист прокомментировал позицию Киева в диалоге по Донбассу

Украинский журналист прокомментировал позицию Киева в диалоге по Донбассу

Украина стала жестко отстаивать свою позицию на переговорах контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал журналист Сергей Гармаш в эфире одного из местных телеканалов.

Представители ЛДНР в ходе недавнего заседания контактной группы предложили план, который подразумевает получение ими ряда полномочий до 2050 года. Однако киевская делегация отказалась воспринимать республики как сторону переговоров и потребовала рассмотреть документ от имени России.

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос", — сказал Гармаш.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявил о готовности Киева выполнить условия "нормандского формата", передавал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #сергей гармаш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров