Украинский журналист прокомментировал позицию Киева в диалоге по Донбассу

Украина стала жестко отстаивать свою позицию на переговорах контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал журналист Сергей Гармаш в эфире одного из местных телеканалов.

Украина стала жестко отстаивать свою позицию на переговорах контактной группы по Донбассу. Об этом рассказал журналист Сергей Гармаш в эфире одного из местных телеканалов.

Представители ЛДНР в ходе недавнего заседания контактной группы предложили план, который подразумевает получение ими ряда полномочий до 2050 года. Однако киевская делегация отказалась воспринимать республики как сторону переговоров и потребовала рассмотреть документ от имени России.

"Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос", — сказал Гармаш.

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявил о готовности Киева выполнить условия "нормандского формата", передавал телеканал "360".