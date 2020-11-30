В Белый дом не с той ноги. Онищенко рассказал, чем опасен перелом Байдена

По словам врача и депутата, американцам нужно обратить внимание на «тревожный сигнал» о состоянии здоровья демократа.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден, все ближе приближаясь к креслу главы государства, оступился и сломал правую ногу. Демократ получил травму, играя со своим псом по кличке Мейджор (Major, «главный» — англ.), которого взял из приюта в 2018 году.

Теперь, когда процесс передачи власти от действующего лидера Дональда Трампа к демократу уже начался, Мейджор может стать первой собакой, которая покушалась на конечности американского лидера. Телеканал ABC News сообщает, что повреждение правой ноги 78-летнего Байдена врачи заметили не сразу.

«Первоначально рентгеновские снимки не показали никаких явных переломов, но медицинский персонал заказал более детальную компьютерную томографию. Дальнейшее обследование выявило небольшие переломы двух костей в средней части стопы», — заявил Кевин О’Коннор, врач-ортопед, который осматривал Байдена после травмы.

Если быть точнее, у кандидата в президенты диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. На видео заметно, что лидер Демократической партии США прихрамывает и держится за перила, однако передвигается без костылей или посторонней помощи. По словам медиков, в течение нескольких недель Байден будет вынужден ходить в специальной обуви.

Эту травму действительно сложно назвать серьезной, подтвердил академик РАН, доктор медицинских наук РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Гораздо важнее то, как Байден ее получил. Если рядовая прогулка с собакой стала для кандидата в президенты причиной двойного перелома, то это «очень серьезный повод» задуматься, считает собеседник ПС.

«Он же [Байден] не прыгал с парашютом, не убегал от кого-то, не выпрыгивал с третьего этажа. Он просто гулял с собакой. И если он получает такие травмы во время прогулки, то это говорит о системных проблемах в его организме. С возрастом у людей развивается остеопороз, когда из костей вымывается кальций, и они становятся очень хрупкими. Но он больше свойственен для женщин, и в более пожилом возрасте», — объяснил специалист.

Онищенко посоветовал американцам задуматься о проверке «на профпригодность» для кандидатов в президенты. Особенно для тех, которые путают своих родственников или ломают ноги во время прогулок. Врачи в США с легкостью справятся с такими диагнозами, добавил академик, но допускать к власти настолько «хрупкого» лидера нужно с осторожностью.

«Может так случится, что до 20 января [2021 года, день инаугурации президента США], Байден может окончательно не восстановиться. По словам его медиков, лечение этой травмы займет несколько недель, но это их предположения. В таком возрасте переломы не вылечить до конца. Стопа – это дистальный отдел [расположенный далеко от центра тела], а значит все повреждения там имеют застойный характер», — рассказал эксперт.

Побегать во дворе Белого дома, как в 2014 году, когда демократ разминался вместе со своим начальником Бараком Обамой, теперь вряд ли получится, полагает Онищенко. В заключении депутат пожелал 78-летнему демократу выздоровления и успехов на президентском поприще:

«Глядя на Байдена видно, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Но для того, чтобы быть президентом, можно и прихрамывать. Конечно же, я желаю Джо Байдену выздоровления. Все-таки это человек, на плечи которого ложится ответственность за адекватные решения крупного военизированного государства. Пусть выздоравливает».

Джо Байден может стать самым старым президентом США, но пока он остается лишь кандидатом на этот пост. Дональд Трамп настойчиво продолжает бороться за пересчет голосов в штатах, где якобы были выявлены массовые фальсификации со стороны демократов. Западные СМИ ранее сообщали, что в случае проигрыша республиканец намерен участвовать в президентской гонке в 2024 году.