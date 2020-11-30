10:59 30 Ноября 2020Политика
Сербский посол спровоцировал дипломатический скандал с Черногорией
Посол Сербии заявил об "освобождении" народа Черногории в 1918 году, что вызвало дипломатический скандал.
Посол Сербии заявил об "освобождении" народа Черногории в 1918 году, что вызвало дипломатический скандал.
Как стало известно, сербский представитель имел в виду союз, который был заключен между Сербией и Черногорией в 1918 году. По его словам, инициатива помогла "освободить" черногорский народ.
После этого высказывания сербский посол был выслан с территории Черногории. Белград хотел принять зеркальное решение против черногорского дипломата, однако позже решил не делать этого. Президент Сербии Александар Вучич настаивает на улучшении отношений с Черногорией.
Ранее телеканал "360" писал, что Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72.