Сербский посол спровоцировал дипломатический скандал с Черногорией

Посол Сербии заявил об "освобождении" народа Черногории в 1918 году, что вызвало дипломатический скандал.

Посол Сербии заявил об "освобождении" народа Черногории в 1918 году, что вызвало дипломатический скандал.

Как стало известно, сербский представитель имел в виду союз, который был заключен между Сербией и Черногорией в 1918 году. По его словам, инициатива помогла "освободить" черногорский народ.

После этого высказывания сербский посол был выслан с территории Черногории. Белград хотел принять зеркальное решение против черногорского дипломата, однако позже решил не делать этого. Президент Сербии Александар Вучич настаивает на улучшении отношений с Черногорией.

Ранее телеканал "360" писал, что Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72.