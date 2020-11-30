Мишустин заявил о выделении допсредств на ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском

Власти России выделят дополнительное финансирование на ликвидацию химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Власти России выделят дополнительное финансирование на ликвидацию химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области.

Заявление сделал глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. На работы в Усолье-Сибирском будет выделено более 113 млн рублей.

"Средства, которые мы выделяем, в том числе пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинские осмотры специалистов, работающих в городе", — заявил Мишустин.

Финансирование коснется и строительства новой системы водоснабжения и очистных сооружений. Сейчас власти Иркутской области активно работают над выполнением первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Самые опасные объекты на территории Усолья-Сибирского уже ликвидированы.