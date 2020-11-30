Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 26 338. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 26 338. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Отмечается, что новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Медики сообщили, что в 21,1% случаев не было зафиксировано клинических проявлений болезни. За прошедшие сутки зарегистрировано 368 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Полностью от симптомов заболевания за сутки избавились 17 247 человек.

Общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в России составляет 2 295 654 в 85 регионах страны. Количество летальных случаев составляет 39 895, выздоровели 1 778 704 человека.