Сенатор Пушков уверен, что локальные митинги в США ни к чему не приведут

Локальные митинги в США не приведут к гражданской войне, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Локальные митинги в США не приведут к гражданской войне, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Противостояние президента США Дональда Трампа и демократа Джо Байдена останется в поле противоборства, уверен Пушков. Те, кто говорит о гражданской войне в Америке, не понимают, как устроена страна, пишет издание "Украина.ру".

В США упорядоченные процессы передачи власти, Конгресс и суды работают. Протестующие могут выражать свое недовольство только на улицах, однако это ни к чему не приведет, рассуждает сенатор. Америка уже не раз сталкивалась с локальными митингами, резюмировал Пушков.

Ранее телеканал "360" писал, что президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США.