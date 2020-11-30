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10:40   30 Ноября 2020
Политика

Сенатор Пушков уверен, что локальные митинги в США ни к чему не приведут

Сенатор Пушков уверен, что локальные митинги в США ни к чему не приведут

Локальные митинги в США не приведут к гражданской войне, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Противостояние президента США Дональда Трампа и демократа Джо Байдена останется в поле противоборства, уверен Пушков. Те, кто говорит о гражданской войне в Америке, не понимают, как устроена страна, пишет издание "Украина.ру".

В США упорядоченные процессы передачи власти, Конгресс и суды работают. Протестующие могут выражать свое недовольство только на улицах, однако это ни к чему не приведет, рассуждает сенатор. Америка уже не раз сталкивалась с локальными митингами, резюмировал Пушков.

Ранее телеканал "360" писал, что президент Бразилии заявил о фальсификациях на выборах в США.

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#россия #сша #пушков

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