ФАН проведет конференцию об изменениях в законодательстве РФ

Новые законы России и изменения в жизни пенсионеров и бюджетников обсудят в центре "Патриот". Онлайн-конференция состоится 30 ноября.

Новые законы России и изменения в жизни пенсионеров и бюджетников обсудят в центре "Патриот". Онлайн-конференция состоится 30 ноября.

Новое законодательство изменит жизнь российских пенсионеров и бюджетников. Эксперты обсудят важные вопросы поддержки материнства и детства, перемены в ЖКХ. Также будет поднята тема строительства социальных объектов и изменений в ПДД.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир 30 ноября, в 14:00. В конференции примут участие депутаты, социологи, чиновники, общественные деятели, политики, коммерсанты.

Прямой эфир можно посмотреть здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

К участию приглашаются корреспонденты всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Ранее телеканал "360" писал, что депутаты приняли закон о Госсовете.