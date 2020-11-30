Сотрудники ФСБ задержали в Чечне двух террористов из банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чечне участников убийства 15 российских военных в 1999 году.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чечне участников убийства 15 российских военных в 1999 году.

Правоохранители арестовали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червленная Шелковского района в Чечне в 1999 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов входили в бандформирования Басаева и Хаттаба. Обвиняемые доставлены в Следственный комитет.