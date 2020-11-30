Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:09   30 Ноября 2020
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали в Чечне двух террористов из банды Басаева

Сотрудники ФСБ задержали в Чечне двух террористов из банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Чечне участников убийства 15 российских военных в 1999 году.

Правоохранители арестовали двух участников нападения на военнослужащих у станицы Червленная Шелковского района в Чечне в 1999 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные уроженцы Чеченской Республики Асланбек Идалов и Саламбек Идалов входили в бандформирования Басаева и Хаттаба. Обвиняемые доставлены в Следственный комитет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #фсб #басаев #Хаттаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров