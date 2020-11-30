СМИ: Евросоюз надеется на перезапуск отношений с Вашингтоном

Европейский союз планирует предложить американской администрации перезапуск двусторонних отношений в случае победы демократа Джо Байдена на выборах, сообщают СМИ.

Европейский союз планирует предложить американской администрации перезапуск двусторонних отношений в случае победы демократа Джо Байдена на выборах, сообщают СМИ.

Источники британской газеты Financial Times отметили, что Еврокомиссия при поддержке офиса верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля разработала черновой вариант новой повестки дня в отношениях Брюсселя и Вашингтона. В тексте говорится о необходимости оставить позади разногласия для ответа на "вызов со стороны Китая".

Авторы документа призвали усилить взаимодействие ЕС и США по борьбе с киберпреступностью и распространением коронавируса. Особое внимание предлагается уделить взаимодействию в сфере налогообложения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уйдет из Белого дома лишь в том случае, если выборщики отдадут свои голоса Байдену, передавал телеканал "360".