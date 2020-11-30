Правоохранители Приморья предупреждают о вспышке мошенничества на фоне ЧС

УМВД по Приморскому краю уверяет, что администрация не принимала решения об единовременной материальной помощи гражданам.

УМВД по Приморскому краю уверяет, что администрация не принимала решения об единовременной материальной помощи гражданам.

Полиция Приморского края фиксирует случаи мошенничества, когда злоумышленники собирают персональные данные горожан (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность), для якобы выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ведомство отмечает, что администрацией города Владивостока не принималось решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам. Жителям города рекомендуют быть бдительными, не называть мошенникам своих данных.

Во Владивостоке 19 ноября был объявлен режим ЧС, а 20 ноября — на территории всего Приморья. Это связано с природными явлениями, начавшимися в ночь на 19 ноября в Приморском крае. Шел дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. Без электроснабжения остаются около двух тысяч человек.