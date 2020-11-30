Новый способ расчета инфляции может появиться в России
Федеральная служба государственной статистики может со следующего года внедрить новый порядок расчета потребительской инфляции, как стало известно из презентации ведомства.
Новый способ объединит технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, и большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ), пояснил заместитель руководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий Остапенко.
"Для работы нового метода нужно будет внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса ("Налоговая тайна")", — добавили в ходе презентации.
Планирующиеся изменения позволят Федеральной налоговой службе передавать в Росстат первичные данные транзакций. К тому же, будут определены актуальные данные для потребительских корзин, подытожили в ведомстве. Увеличенная точность расчета инфляции в России повысит доверие граждан с данным официальной статистики, считают в организации.