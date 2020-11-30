Новый способ расчета инфляции может появиться в России

Федеральная служба государственной статистики может со следующего года внедрить новый порядок расчета потребительской инфляции, как стало известно из презентации ведомства.

Федеральная служба государственной статистики может со следующего года внедрить новый порядок расчета потребительской инфляции, как стало известно из презентации ведомства.

Новый способ объединит технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, и большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ), пояснил заместитель руководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий Остапенко.

"Для работы нового метода нужно будет внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса ("Налоговая тайна")", — добавили в ходе презентации.

Планирующиеся изменения позволят Федеральной налоговой службе передавать в Росстат первичные данные транзакций. К тому же, будут определены актуальные данные для потребительских корзин, подытожили в ведомстве. Увеличенная точность расчета инфляции в России повысит доверие граждан с данным официальной статистики, считают в организации.