Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:29   30 Ноября 2020
Экономика

Новый способ расчета инфляции может появиться в России

Новый способ расчета инфляции может появиться в России

Федеральная служба государственной статистики может со следующего года внедрить новый порядок расчета потребительской инфляции, как стало известно из презентации ведомства.

Новый способ объединит технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, и большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ), пояснил заместитель руководителя Росстата по цифровой трансформации Григорий Остапенко.

"Для работы нового метода нужно будет внести изменения в ст. 102 Налогового кодекса ("Налоговая тайна")", — добавили в ходе презентации.

Планирующиеся изменения позволят Федеральной налоговой службе передавать в Росстат первичные данные транзакций. К тому же, будут определены актуальные данные для потребительских корзин, подытожили в ведомстве. Увеличенная точность расчета инфляции в России повысит доверие граждан с данным официальной статистики, считают в организации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#инфляция #росстат #фнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров