Киев помогает Вашингтону в подготовке санкций против "Северного потока — 2"

Украинские лоббисты принимают участие в подготовке санкций против российского проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Украинские лоббисты принимают участие в подготовке санкций против российского проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в разработке американских санкций против "Северного потока — 2" принимает участие представитель компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин, а также член Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Харченко.

Украинские лоббисты более четырех лет "закулисно работают в Вашингтоне", чтобы сорвать реализацию российского проекта "Северный поток — 2". При этом украинцам оказывает поддержку гражданин США Дэниел Вадич.

Напомним, США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта "Северный поток — 2". При этом Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года США ввели санкции против "Северного потока — 2", которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве газопровода. Позднее американские власти расширили санкции. Ограничительные меры коснулись компаний, оказывающих страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям "Северного потока — 2".

Кроме того, в начале июня несколько американских сенаторов направили письмо руководству немецкого порта Мукран. В своем послании сенаторы заявили, что оказание логистической поддержки строителям "Северного потока — 2" грозит немецкому порту Мукран американскими санкциями.